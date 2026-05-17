«Ньюкасл» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
В составе хозяев дублем отметился Уильям Осула, отличившись на 19-й и 65-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Ник Вольтемаде на 15-й минуте.
У «Вест Хэма» единственный гол забил Валентин Кастельянос на 69-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне3:1Вест ХэмЛондон
1:0 Ник Вольтемаде 15' 2:0 Уильям Осула 19' 3:0 Уильям Осула 65' 3:1 Валентин Кастеллано 69'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Йоан Висса 85'), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Джозеф Уиллок 53'), Харви Льюис Барнс (Дэниел Бёрн 75'), Джейкоб Рэмси, Ник Вольтемаде (Джейкоб Мёрфи 75'), Уильям Осула (Энтони Эланга 85')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака (Пабло 63'), Жан-Клер Тодибо (Валентин Кастеллано 26'), Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Матеуш Фернандеш, Каллум Уилсон, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Malick Diouf, Tomas Soucek (Mohamadou Kante 63')
Жёлтые карточки: Льюис Холл 83' — Tomas Soucek 59', Malick Diouf 67', Mohamadou Kante 80'
После этого матча «Ньюкасл» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й строчке с 36-ю баллами.