«Ньюкасл» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

В составе хозяев дублем отметился Уильям Осула, отличившись на 19-й и 65-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Ник Вольтемаде на 15-й минуте.

У «Вест Хэма» единственный гол забил Валентин Кастельянос на 69-й минуте.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 3:1 Вест Хэм Лондон 1:0 Ник Вольтемаде 15' 2:0 Уильям Осула 19' 3:0 Уильям Осула 65' 3:1 Валентин Кастеллано 69' Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер ( Йоан Висса 85' ), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали ( Джозеф Уиллок 53' ), Харви Льюис Барнс ( Дэниел Бёрн 75' ), Джейкоб Рэмси, Ник Вольтемаде ( Джейкоб Мёрфи 75' ), Уильям Осула ( Энтони Эланга 85' ) Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака ( Пабло 63' ), Жан-Клер Тодибо ( Валентин Кастеллано 26' ), Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Матеуш Фернандеш, Каллум Уилсон, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Malick Diouf, Tomas Soucek ( Mohamadou Kante 63' ) Жёлтые карточки: Льюис Холл 83' — Tomas Soucek 59', Malick Diouf 67', Mohamadou Kante 80'

Статистика матча 7 Удары в створ 8 2 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 9 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 8 Фолы 11

После этого матча «Ньюкасл» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й строчке с 36-ю баллами.