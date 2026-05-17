В 37‑м туре чемпионата Италии «Пиза» на своём поле потерпела поражение от «Наполи» со счётом 0:3.
На 21-й минуте первый гол забил полузащитник Скотт Мактоминей с передачи Расмуса Хейлунна.
Через шесть минут преимущество неаполитанцев увеличил защитник Амир Ррахмани, которому ассистировал Элиф Элмас.
Точку в матче поставил на 90+2-й минуте Расмус Хейлунн.
Результат матча
ПизаПиза0:2НаполиНеаполь
0:1 Скотт МакТоминай 21' 0:2 Амир Ррахмани 27'
Пиза: Адриан Шемпер, Артуро Калабрези (Хуан Куадрадо 70'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Мехди Лери (Идрисса Туре 70'), Мальте Хойхольт, Михел Эбишер, Эбенезер Акинсанмиро (Габриэле Пиччинини 61'), Филип Стоилкович (Хенрик Мейстер 60'), Стефано Морео (Исак Вурал 71')
Наполи: Alisson de Almeida Santos, Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 79'), Джованни Ди Лоренцо (Паскуале Маццокки 88'), Алессандро Буонджорно (Кевин Де Брёйне 59'), Амир Ррахмани, Сэм Бёкема, Элиф Элмас (Матиас Оливера 59'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Артуро Калабрези 53', Антонио Караччоло 78' — Элиф Элмас 53'
«Наполи» с 73 очками занимает второе место в Серии А. «Пиза» (18) — последняя.