В 37‑м туре английской Премьер‑лиги « Манчестер Юнайтед» на своём поле переиграл «Ноттингем» со счётом 3:2.
Голы в составе победителей забивали Люк Шоу на 5‑й минуте, Матеус Кунья (55‑я) и Брайан Мбемо (76‑я).
За «лесников» забивали Морато (53‑я) и Морган Гиббс‑Уайт (78‑я).
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер3:2Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Люк Шоу 5' 1:1 Морато 53' 2:1 Матеус Кунья 55' 3:1 Брайан Мбемо 76' 3:2 Морган Гиббз-Уайт 78'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро (Мэйсон Маунт 81'), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья (Патрик Доргу 80'), Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 80')
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Лука Нец (Джеймс Макати 84'), Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Игор Жезус (Жаир Кунья 84'), Николас Домингес (Тайво Авонийи 70'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Омари Хатчинсон (Дилан Баква 70'), Крис Вуд (Ибраим Сангаре 70')
Жёлтая карточка: Каземиро 78' (Манчестер Юнайтед)
После этого матча «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе третье место в чемпионате с 68 очками. «Ноттингем» (43) — 16‑й.