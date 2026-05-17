Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, который близок к назначению в мадридский «Реал», заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Football Insider.

Согласно информации источника, будущее Родри в «Манчестер Сити» остается неопределенным. Контракт 29-летнего футболиста, который истекает летом 2027 года, пока не продлен. Отмечается, что «Манчестер Сити» стремится сохранить обладателя «Золотого мяча» 2024 года в своем составе.

В текущем сезоне Родри сыграл в 32 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.