Итальянский специалист Энцо Мареска может стать новым главным тренером «Манчестер Сити» и заменить на этом посту Хосепа Гвардиолу.

По данным инсайдера Николо Скиры, Мареска и «Сити» достигли принципиальной договоренности о контракте до 2028 года с возможностью его продления до 2029 года.

Руководство «горожан» считает Мареску основным кандидатом на пост главного тренера, если Гвардиола решит покинуть клуб.

Окончательное решение о будущем Гвардиолы в «Сити» остается за ним. Мареска готов подождать развития событий. Контракт Гвардиолы с клубом действует до конца следующего сезона.