«Крылья Советов» одержал победу над «Акроном» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.

В составе самарской команды дублем отметился Максим Витюгов, отличившись на 34-й и 41-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Амар Рахманович на 12-й минуте с пенальти и Николай Рассказов на 43-й минуте.

Единственный гол у «Акрона» забил Никита Базилевский на 85-й минуте с пенальти.

Крылья СоветовСамараКрылья Советов4:1АкронАкронТольятти
Крылья Советов:  Pesjakov,  Oroz,  Chernov,  Bozhin,  Pechenin,  Babkin,  Vityugov,  Rasskazov,  Banjac,  Oleynikov,  Rahmanovic
Акрон:  Беншимол,  Vasyutin,  Rocha,  Nedelcearu,  Bokoev,  Fernandez,  Djakovac,  Djurasovic,  Maradishvili,  Pestryakov,  Boldyrev
Жёлтая карточка:  Беншимол 45+1' (Акрон)

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 11-е место в таблице 32 очками в активе.  «Акрон» — на 13-й позиции с 27-ю баллами.  Тольяттинцы примут участие в стыковых матчах.