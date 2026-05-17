«Крылья Советов» одержал победу над «Акроном» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.

В составе самарской команды дублем отметился Максим Витюгов, отличившись на 34-й и 41-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Амар Рахманович на 12-й минуте с пенальти и Николай Рассказов на 43-й минуте.

Единственный гол у «Акрона» забил Никита Базилевский на 85-й минуте с пенальти.

Результат матча Крылья Советов Самара 4:1 Акрон Тольятти Крылья Советов: Pesjakov, Oroz, Chernov, Bozhin, Pechenin, Babkin, Vityugov, Rasskazov, Banjac, Oleynikov, Rahmanovic Акрон: Беншимол, Vasyutin, Rocha, Nedelcearu, Bokoev, Fernandez, Djakovac, Djurasovic, Maradishvili, Pestryakov, Boldyrev Жёлтая карточка: Беншимол 45+1' (Акрон)

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 11-е место в таблице 32 очками в активе. «Акрон» — на 13-й позиции с 27-ю баллами. Тольяттинцы примут участие в стыковых матчах.