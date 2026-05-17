Главный тренер «Спартака» Хуана Карлос Карседо высказался об итогах матча против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Конечно, мы хотели добиться победы, чтобы выйти на третье место, но нам в этой игре не хватило спокойствия во владении мячом, перевода мяча с фланга на фланг, заставляя соперника бегать. Махачкалинское "Динамо" играло в очень оборонительный футбол.

Мы понимали, как нужно играть. Видели и следили, что ЦСКА выигрывал. Возможно, ребята торопились во многих эпизодах, потому что стиль соперника предполагает, что нужно спокойно двигать мяч с фланга на фланг. Мы хотели рано обострить, но не получилось. Перешли в конце на более прямой футбол, создали пару моментов, но их было недостаточно», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и остался без медалей.