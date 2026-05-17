Знаменитый в прошлом российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис верит в возможное возвращение Артёма Дзюбы в «Спартак» и считает, что тот способен принести ещё пользу родному клубу.

«Дзюба в "Спартаке" в следующем сезоне — это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант. Выйти на последние 10-15 минут, поддавить уставшую защиту соперника — почему нет?

Если он в "Акроне" забивает и отдает, то и в "Спартаке" сможет. Как основной нападающий уже не потянет, понятное дело, но свою пользу клубу принести может. Не думаю, что он завершит карьеру этим летом», — сказал Канчельскис «Советскому спорту».

Сейчас Дзюбе 37 лет, он является воспитанником «Спартака», выступал за эту команду с 2006 по 2015 год. Летом 2026 года у него истекает срок контракта с «Акроном». В этом сезоне нападающий провёл 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.