Завершились ещё два матча 37‑го тура АПЛ.
«Брентфорд» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2.
За «пчёл» оба мяча забил вингер Данго Уаттара(40‑я и 88‑я минуты).
В составе гостей забивали Исмаила Сарр с пенальти на шестой минуте и Адам Уортон в начале второго тайма.
0:1 Исмаила Сарр 6' пен. 1:1 Данго Уаттара 40' 1:2 Адам Уортон 52' 2:2 Данго Уаттара 88'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Кристоффер Аер (Сепп ван ден Берг 83'), Нэйтан Коллинз, Егор Ярмолюк (Josh Da Silva 89'), Витали Янельт (Джордан Хендерсон 63'), Данго Уаттара, Матиас Йенсен (Кевин Шаде 63'), Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Игор Тиаго
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Жейде Канво, Максанс Лакруа (Жан-Филипп Матета 61'), Шади Риад (Хефферсон Лерма 74'), Даити Камада, Адам Уортон, Йёрген Странн Ларсен (Крис Ричардс 61'), Ереми Пино (Бреннан Джонсон 46'), Исмаила Сарр (Эванн Гессан 90')
Жёлтые карточки: Микаель Кайоде 90+5' — Крис Ричардс 83', Хефферсон Лерма 89', Дин Хендерсон 90+5'
В параллельной встрече «Лидс» с минимальным счётом переиграл «Брайтон» — 1:0.
Автором единственного гола стал Доминик Калверт‑Льюин на 90+6‑й минуте.
«Брайтон» с 53 очками идёт седьмым в таблице АПЛ, «Брентфорд» (52) — строчкой ниже, «Эвертон» (49) — 11‑й, а «Кристал Пэлас» (45) — 15‑й.