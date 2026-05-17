В матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» выиграл у «Жироны» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Адемола Лукман на 21-й минуте встречи.
1:0 Адемола Лукман 21'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Обед Варгас (Александр Сёрлот 61'), Коке, Алекс Баэна, Джулиано Симеоне, Антуан Гризманн, Адемола Лукман (Клеман Лангле 63')
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Витор Рейс, Алехандро Франсес, Арнау Мартинес (Давид Лопес 77'), Хоэль Рока (Клаудио Эчеверри 63'), Аззедин Унаи, Виктор Цыганков, Аксель Витсель (Кристиан Стуани 56'), Иван Мартин, Бриан Хиль (Франсиско Пейнадо 56')
Жёлтая карточка: Робен Ле Норман 23' (Атлетико)
«Атлетико» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Жирона» с 40 очками идет 18-й.
В параллельной игре «Леванте» выиграл у «Мальорки» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Карлос Эспи и Кервин Арриаго.
«Леванте» с 42 баллами занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры,«Мальорка» (39) — 19-я.