Хаби Алонсо, новый главный тренер «Челси», поделился своими мыслями о назначении на эту должность.  Срок его контракта с лондонским клубом составляет четыре года.

«"Челси" — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость от того, что стал тренером такого великого клуба.  Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции.  Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.  Сейчас главное — упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 49 очков.  Команда не претендует на выход в еврокубки.