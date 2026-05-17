Хаби Алонсо, новый главный тренер «Челси», поделился своими мыслями о назначении на эту должность. Срок его контракта с лондонским клубом составляет четыре года.

«"Челси" — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость от того, что стал тренером такого великого клуба. Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи. Сейчас главное — упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 49 очков. Команда не претендует на выход в еврокубки.