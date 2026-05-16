Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался по поводу ухода из армейской команды.

«Как оценю первый сезон в "Аль-Джазире"? Это был сезон адаптации, но все сложилось хорошо. Я уже несколько лет провел в ЦСКА и понимал, что важно начать новую главу, несмотря на сильную связь с клубом — она была и остается. Шаг дался непросто, но, чувствую, это было верное решение. Я счастлив в "Аль-Джазире" и написал очень красивую историю в ЦСКА», — сказал Роша «СЭ».

Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ в августе 2025 года.