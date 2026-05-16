«Унион» на своем поле разгромил «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги — 4:0.

ФК «Унион»
ФК «Унион» globallookpress.com

В первом тайме дубль оформил Андрей Илич, отличившийся на 10-й и 42-й минутах встречи.  Во второй половине игры Андраш Шафер довел счет до разгромного на 50-й минуте, а Чон У Ен на 89-й минуте установил окончательный счет в матче.

Результат матча

УнионБерлинУнион4:0АугсбургАугсбургАугсбург
1:0 Андрей Илич 10' 2:0 Андрей Илич 42' 3:0 Андраш Шефер 54' 4:0 Чон У Ён 89'
Унион:  Карл Клаус,  Кристофер Триммель (Йосип Юранович 65'),  Данило Дуки,  Диогу Лейте,  Том Роте,  Андраш Шефер,  Алёша Кемляйн,  Оливер Бёрк (Леопольд Кверфельд 89'),  Ильяс Анса (Чон У Ён 65'),  Ливан Бурджу (Тим Скарке 71'),  Андрей Илич (Dmytro Bogdanov 89')
Аугсбург:  Финн Дамен,  Робин Фелльхауэр,  Цедрик Цезигер,  Джеффри Гауэлеу,  Крислен Матсима (Ноакай Банкс 62'),  Мерт Кёмюр (Хан-Ноа Массенго 55'),  Фабиан Ридер,  Янник Кайтель (Родригу Рибейру 55'),  Михаэль Грегорич (Uchenna Ogundu 78'),  Мариус Вольф (Мадс Педерсен 62'),  Anton Kade
Жёлтые карточки:  Оливер Бёрк 24',  Кристофер Триммель 27',  Алёша Кемляйн 70'  —  Хан-Ноа Массенго 63'

«Унион» набрал 39 очков и занял 11-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (43) — девятый.