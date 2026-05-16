«Унион» на своем поле разгромил «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги — 4:0.

В первом тайме дубль оформил Андрей Илич, отличившийся на 10-й и 42-й минутах встречи. Во второй половине игры Андраш Шафер довел счет до разгромного на 50-й минуте, а Чон У Ен на 89-й минуте установил окончательный счет в матче.

Результат матча Унион Берлин 4:0 Аугсбург Аугсбург 1:0 Андрей Илич 10' 2:0 Андрей Илич 42' 3:0 Андраш Шефер 54' 4:0 Чон У Ён 89' Унион: Карл Клаус, Кристофер Триммель ( Йосип Юранович 65' ), Данило Дуки, Диогу Лейте, Том Роте, Андраш Шефер, Алёша Кемляйн, Оливер Бёрк ( Леопольд Кверфельд 89' ), Ильяс Анса ( Чон У Ён 65' ), Ливан Бурджу ( Тим Скарке 71' ), Андрей Илич ( Dmytro Bogdanov 89' ) Аугсбург: Финн Дамен, Робин Фелльхауэр, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима ( Ноакай Банкс 62' ), Мерт Кёмюр ( Хан-Ноа Массенго 55' ), Фабиан Ридер, Янник Кайтель ( Родригу Рибейру 55' ), Михаэль Грегорич ( Uchenna Ogundu 78' ), Мариус Вольф ( Мадс Педерсен 62' ), Anton Kade Жёлтые карточки: Оливер Бёрк 24', Кристофер Триммель 27', Алёша Кемляйн 70' — Хан-Ноа Массенго 63'

Статистика матча 9 Удары в створ 1 3 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 4 Угловые удары 9 2 Офсайды 3 6 Фолы 7

«Унион» набрал 39 очков и занял 11-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (43) — девятый.