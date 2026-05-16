«Унион» на своем поле разгромил «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги — 4:0.
В первом тайме дубль оформил Андрей Илич, отличившийся на 10-й и 42-й минутах встречи. Во второй половине игры Андраш Шафер довел счет до разгромного на 50-й минуте, а Чон У Ен на 89-й минуте установил окончательный счет в матче.
Результат матча
УнионБерлин4:0АугсбургАугсбург
1:0 Андрей Илич 10' 2:0 Андрей Илич 42' 3:0 Андраш Шефер 54' 4:0 Чон У Ён 89'
Унион: Карл Клаус, Кристофер Триммель (Йосип Юранович 65'), Данило Дуки, Диогу Лейте, Том Роте, Андраш Шефер, Алёша Кемляйн, Оливер Бёрк (Леопольд Кверфельд 89'), Ильяс Анса (Чон У Ён 65'), Ливан Бурджу (Тим Скарке 71'), Андрей Илич (Dmytro Bogdanov 89')
Аугсбург: Финн Дамен, Робин Фелльхауэр, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима (Ноакай Банкс 62'), Мерт Кёмюр (Хан-Ноа Массенго 55'), Фабиан Ридер, Янник Кайтель (Родригу Рибейру 55'), Михаэль Грегорич (Uchenna Ogundu 78'), Мариус Вольф (Мадс Педерсен 62'), Anton Kade
Жёлтые карточки: Оливер Бёрк 24', Кристофер Триммель 27', Алёша Кемляйн 70' — Хан-Ноа Массенго 63'
«Унион» набрал 39 очков и занял 11-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (43) — девятый.