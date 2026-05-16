Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих постоянных дисквалификациях по ходу текущего сезона РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Во-первых, это достаточно дорого. Потому что мы платим внутриклубный штраф, он достаточно высок, у нас есть планка, после рецидива штраф удваивается. И официальный штраф в РФС. Понятно, что семья и близкие не должны страдать от твоей несдержанности. Так как у нас "Балтика" считается семьёй, от этого и наши болельщики страдают. Это двойной удар, как у Ван Дамма. Поэтому понятно, что главный вывод — это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях.

Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь. Я буду оставаться таким, какой есть. Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях всё равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца», — приводит слова Талалаева ТАСС.

Напомним, что «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца сезона.