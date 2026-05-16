Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал болельщиков поддержать команду в матче последнего 30-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Финал сезона. Последний матч чемпионата и последний шаг, который мы пройдём вместе. Нам важна ваша поддержка, заполним стадион, как умеет только Краснодар», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» состоится завтра, 17-го мая в 18:00 мск.

«Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два балла.