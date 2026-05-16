Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который нынешний сезон проводит в «Барселоне» на правах аренды, летом может вернуться в АПЛ.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к 28-летнему нападающему проявляет «Астон Вилла». Бирмингемский клуб после победы над «Ливерпулем» обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и рассматривает возможность усиления состава опытным атакующим игроком.

Стоит отметить, что Рашфорд уже выступал за «Виллу» во второй части сезона-2024/2025, после чего вернулся в расположение манкунианцев.

При этом «Барселона» также рассчитывает сохранить английского футболиста. Руководство каталонцев намерено летом обсудить с «Манчестер Юнайтед» полноценный трансфер игрока. На подписании постоянного контракта с Рашфордом настаивает главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.

В текущем сезоне Ла Лиги английский нападающий провел 31 матч, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.