Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не верю, что Дзюба завершит карьеру этим летом. Очень сложно представить российский чемпионат без него. Можно сказать, что Дзюба является олицетворением целой эпохи нашего футбола. Думаю, он ещё своего последнего слова не сказал. Если "Акрон" не продлит с ним контракт, он может перейти в другой клуб. Любому из 16 клубов РПЛ Артём пригодится», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

В текущем сезоне 37-летний Дзюба провел 26 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять ассистов.