Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян летом может продолжить карьеру в АПЛ.

Майк Меньян globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, серьезный интерес к 30-летнему французскому вратарю проявляет лондонский «Челси», который намерен усилить позицию голкипера перед следующим сезоном.

По информации источника, сам Меньян готов рассмотреть вариант с переходом в стан синих, однако многое будет зависеть от итогов сезона для «Милана». Француз может задуматься об уходе в случае, если россонери не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов.

На данный момент трансферная стоимость опытного вратаря оценивается примерно в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Меньян провел 35 матчей за миланский клуб, в 15 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.