Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе надеется, что грозненский клуб сможет одолеть «Сочи» в 30-м туре РПЛ.

Ранее Мелкадзе пропустил поединок 29‑го тура против махачкалинского «Динамо» из‑за дисквалификации.

«Ожидания от матча с "Сочи" такие, будто должны вовремя вернуть долг, чтобы не испортить репутацию. Должны по‑футбольному вернуть долг болельщикам и выиграть последнюю игру сезона против "Сочи".

В физическом плане я не отдыхал, но в моральном я отдохнувший и полностью готовый к игре», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

«Ахмат» идет девятым в таблице РПЛ, набрав 36 очков.