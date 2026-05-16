Бывший игрок «Ростова» Павел Мамаев поделился ожиданиями от игры команды против «Зенита» в рамках 30-го тура РПЛ.

«"Зениту" может помешать только поражение от "Ростова". Говорят, цыплят по осени считают, а здесь — чемпиона по весне определяют. Не важно насколько ты отстаешь осенью, важно как ты проводишь весну. Без разницы с какой командой играешь, у "Зенита" легкой прогулки не будет. "Ростов" по-любому даст бой, это же южная команда. Но в любом случае, петербуржцы приедут с настроем разрывать. Сами знаете, за это мы футбол и любим. Какая-то нелепая желтая, красная, пенальти — на этом можно и потерять чемпионство», — цитирует Мамаева «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице за тур до финиша, набрав 65 очков. «Краснодар» (63) — второй.

В заключительном туре «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Краснодар» дома примет «Оренбург». Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.