Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский пока не пришёл к соглашению с «Аль-Хилялем» по поводу возможного трансфера. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, опытный польский форвард изучает несколько вариантов для продолжения карьеры. Интерес к 37-летнему игроку проявляют не только представители саудовской Про-Лиги, но и клубы МЛС. При этом сам футболист ещё не определился со своим будущим.

Кроме того, стало известно, что переговорный процесс между «Барселоной» и Левандовским о продлении действующего контракта на данный момент приостановлен.

В текущем сезоне нападающий сыграл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить Левандовскому соглашение с окладом около 90 млн евро за сезон.