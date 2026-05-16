Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Кельном» (5:1) в последнем туре сезона чемпионата Германии.

Напомним, что сам англичанин в этой игре отметился хет-триком.

«Это было великолепное завершение сезона Бундеслиги. Еще одна действительно хорошая игра с большим количеством голов. Теперь нам просто нужно насладиться празднованием, потому что сезон долгий и сложный. Завершение сезона таким образом, конечно, идеально.

Многое складывается для нас удачно, это наша особенность. Мы всегда хотим атаковать, высоко прессинговать, быстро отбирать мяч и забивать как можно больше голов. Это возможно благодаря нашему менталитету и тому, как мы тренируемся. Независимо от соперника или ситуации, мы всегда хотим играть одинаково, и мы снова показали это сегодня», — цитирует Кейна клубная пресс-служба.

«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками. «Кельн» (32 балла) — 14-й.