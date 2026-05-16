Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике состав мерсисайдской команды после поражения от «Астон Виллы» в матче 37-го тура АПЛ.

Эксперт заявил, что в нынешнем составе красных слишком много футболистов, уровень которых не соответствует амбициям клуба.

«У "Ливерпуля" сейчас слишком много слабых игроков. Это напрямую влияет на результаты команды. Ситуацию нужно исправлять в ближайшее время», — цитирует Каррагера BBC.

Напомним, команда Арне Слота уступила «Астон Вилле» со счётом 2:4. Оба мяча в составе мерсисайдцев забил Виргил ван Дейк, оформивший дубль.

После 37 туров «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков.