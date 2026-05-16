Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о том, что нападающий «сине-бело-голубых» Джон Дуран покинул расположение клуба.

Джон Дуран globallookpress.com

Ранее сообщалось о том, что футболист досрочно расторгнет арендное соглашение с «Зенитом», сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира 2026-го года в составе сборной Колумбии.

«Надо спросить у Погорелова, что это вообще было. Клуб берёт игрока, у которого есть определённые характеристики в предыдущих клубах. Было понятно, что это просто выброшенные деньги. У людей, которые допущены к трансферной политике в "Зените", надо спросить, что это было. Это не первая история — тот же Жерсон уже был. Ничего удивительного. Дуран не собирался здесь играть, ему и медаль не нужна. Он получил положенные деньги и уехал.

Это плевок в сторону клуба и всех тех, кто надеялся на то, что Джон сможет чем-то помочь команде. Это некомпетентность тех, кто этим занимается. На этом делают деньги люди, работающие в клубе. На этом трансфере было заработано неплохо с точки зрения комиссионных. Ответ прост. За это кто-то должен ответить», — сказал Канищев Чемпионату.

Напомним, что Дуран пополнил состав «Зенита» в феврале этого года, провел 9 матчей и забил 2 гола.