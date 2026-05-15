Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран расторг арендное соглашение с «Зенитом». Об этом сообщает журналист Хулиан Капера.

Стало известно, что футболист будет находиться в расположении сборной Колумбии для подготовки к чемпионату мира 2026-го года. Дуран попал в расширенный состав национальной команды.

По данным источника, форвард будет искать новый клуб после окончания чемпионата мира.

Дуран пополнил состав «Зенита» на правах аренды в феврале этого года. Форвард провел за «сине-бело-голубых» 9 матчей и забил два гола.