«Хайденхайм» на своем поле уступил «Майнцу» в матче 34-го тура Бундеслиги со счетом 0:2.
Голами у победителей отметились Филипп Тиц и Надим Амири на 7-й и 43-й минутах соответственно.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце0:2МайнцМайнц
0:1 Филлип Тиц 7' 0:2 Надим Амири 43'
Хайденхайм: Франк Феллер, Марнон Буш (Омар Траоре 46'), Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Матиас Хонсак 73'), Арийон Ибрахимович (Штефан Шиммер 65'), Эрен Динкчи (Адриан Бек 73'), Марвин Пирингер, Буду Зивзивадзе, Hennes Behrens
Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене, Сильван Видмер (Ли Джэ Сон 68'), Стефан Пош (Данни да Коста 46'), Надим Амири (Антони Каси 68'), Кайсю Сано, Пауль Небель, Доминик Кор, Шеральдо Бекер (Леннард Малоуни 77'), Филлип Тиц (Нельсон Вайпер 84'), Kacper Potulski
Жёлтые карточки: Эрен Динкчи 70' — Шеральдо Бекер 70'
«Майнц» завершил сезон в Бундеслиге на 10-м месте с 40 баллами, «Хайденхайм» с 26 баллами замкнул турнирную таблицу и вылетел во Вторую Бундеслигу.