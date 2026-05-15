16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Майнц». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Майнц с коэффициентом для ставки за 4.33.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Баденцы» максимально пытаются выбраться из зоны прямого вылета. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» лишь по разнице мячей отстает от стыковой 16 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баденцы» переиграли «Кёльн» (3:1).
До того команда дала знатный бой «Баварии» (3:3). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах «Хайденхайм» разжился 3 победами. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Баденцы» весной будто бы опомнились. Плюс команда победила в двух своих последних домашних поединках.
Причем «Хайденхайм» традиционно сложно противостоит «Майнцу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за попадание в десятку. Команда пребывает как раз на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Майнц» добыл всего 9 побед в чемпионате. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Униону» (1:3).
До того команда сумела переиграть «Санкт-Паули» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Баварии» (3:4).
При этом «Майнц» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Карнавальники» весной выглядят бледновато. Команда побеждает с огромной натугой.
При этом «Майнц» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Зато на выезде команда добыла 5 побед в 16 поединках.
Плюс ко всему «карнавальники» в двух последних очных поединках одолели «Хайденхайм». Причем в обоих поединках команда забивала по 2 мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хайденхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: «Хайденхайм» пытается запрыгнуть в стыки, однако в двух последних очных встречах уступил «Майнцу».
Ставка: Ничья за 4.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.63
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Карнавальники» одолели «Хайденхайм» в 2 последних очных поединках
- «Хайденхайм» победил в 2 своих последних домашних матчах
- «Баденцы» не проигрывают 3 матча кряду
- «Майнц» не проигрывал в двух последних гостевых поединках
- «Карнавальники» в гостях забивают в среднем чаще гола за матч