Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0).

Хосеп Гвардиола c Кубком Англии в руках globallookpress.com

«Мои поздравления всем, кто за "Манчестер Сити"!  Гвардиола — величайший!  Второй после сэра Алекса в эпоху АПЛ.  А если не уйдёт из "Сити", то вполне может встать рядом с великим шотландцем.

Но и "Челси" — молодцы!  Всё решил фантастический гол Семеньо.  Больше-то явно голевых моментов не было!», — написал Елагин в телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии.