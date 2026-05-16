Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0).

Хосеп Гвардиола c Кубком Англии в руках globallookpress.com

«Мои поздравления всем, кто за "Манчестер Сити"! Гвардиола — величайший! Второй после сэра Алекса в эпоху АПЛ. А если не уйдёт из "Сити", то вполне может встать рядом с великим шотландцем.

Но и "Челси" — молодцы! Всё решил фантастический гол Семеньо. Больше-то явно голевых моментов не было!», — написал Елагин в телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии.