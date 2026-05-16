Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Пять финалов за 10 лет. Три победы. Два поражения. Я бы сказал, это вполне достойно. Я думаю, что у Колуилла, Джеймса и Кайседо было несколько моментов, они очень хороши и могут создавать рисунок игры, а зоны между линиями у них прекрасно заполняют Энцо Фернандес и Коул Палмер, который всегда опасен.

Во втором тайме они играли лучше, хотя мы создали первый момент — он был у Антуана (Семеньо). Они играли лучше. Но мы забили гол — иногда в футболе так бывает.

У меня было ощущение, что в прошлом сезоне против "Кристал Пэлас", даже в позапрошлом сезоне против "Юнайтед", мы играли лучше, чем сегодня, но в футболе иногда такое случается. Конечно, мы очень рады за ребят. То, что мы продолжаем борьбу в Премьер-лиге, да еще и выиграв два титула в придачу, — это здорово», — сказал Гвардиола NBC Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии. В чемпионате страны «горожане» занимают 2-е место в таблице с 77-ю очками в активе, отставая от «Арсенала» на два балла.