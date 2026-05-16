Итальянский нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави объявил о предстоящем уходе из римского клуба по окончании сезона.

33-летний футболист сообщил в социальных сетях, что покинет «Рому» на правах свободного агента, поблагодарив клуб за годы, проведённые в составе джаллоросси, и отметив, что у любой истории есть свой финал.

За свою карьеру Эль-Шаарави также выступал за «Милан», «Монако», «Дженоа», «Падову» и китайский «Шанхай Шеньхуа».

В текущем сезоне Серии А форвард провёл 18 матчей за «Рому», отметившись двумя результативными передачами.