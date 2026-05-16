Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк отреагировал на вылет команды из Первой лиги.

«Черноморец»
«Черноморец» globallookpress.com

«Трудно сказать и найти основную причину такого резкого падения.  Сейчас будут организационные моменты, лицензирование.  Будем собираться и решать будущее клуба.  Экономическая ситуация непростая.  Все прекрасно помнят, что случилось в конце прошлого сезона — клуб потерял основного спонсора.  Говорить, что это главная причина вылета, неправильно, ведь команда играла и была укомплектована.  Но такое иногда случается.  Нужно проанализировать и сделать выводы.  Я бы очень хотел сказать, что в следующем году "Черноморец" обязательно вернётся в Первую лигу, но, к сожалению, не могу», — цитирует Гордиюка «Чемпионат».

Напомним, что «Черноморец» финишировал на шестнадцатой строчке по итогам сезона Первой лиги.