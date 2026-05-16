Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк отреагировал на вылет команды из Первой лиги.

«Трудно сказать и найти основную причину такого резкого падения. Сейчас будут организационные моменты, лицензирование. Будем собираться и решать будущее клуба. Экономическая ситуация непростая. Все прекрасно помнят, что случилось в конце прошлого сезона — клуб потерял основного спонсора. Говорить, что это главная причина вылета, неправильно, ведь команда играла и была укомплектована. Но такое иногда случается. Нужно проанализировать и сделать выводы. Я бы очень хотел сказать, что в следующем году "Черноморец" обязательно вернётся в Первую лигу, но, к сожалению, не могу», — цитирует Гордиюка «Чемпионат».

Напомним, что «Черноморец» финишировал на шестнадцатой строчке по итогам сезона Первой лиги.