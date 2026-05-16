Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Знаю, какая игра нам предстоит, и понимаю, что нам нужно нацеливаться на результат. Никто не хочет играть тускло, но также мы не знаем, что именно может пойти не так. Мы дома проиграли "Сочи" и хотим взять реванш.

Отдам должное "Сочи". На зимних сборах мы жили в одной гостинице с этим клубом и видели, как готовилась эта команда. Осинькин — мой земляк, поэтому в какой‑то степени я переживал за него.

"Сочи" провёл второй круг на хорошем уровне, но им немного не хватило очков, чтобы остаться в РПЛ. Нам предстоит непростой матч, по максимуму работаем перед игрой», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 17 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 18:00 мск.