«Боруссия» М одержала победу над «Хоффенхаймом» (4:0) в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах4:0ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Хуго Болин 14' 2:0 Харис Табакович 23' 3:0 Кевин Дикс 81' 4:0 Робин Хак 90+2'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих, Филипп Зандер (Тим Кляйндинст 86'), Кевин Штёгер (Франк Онора 67'), Янник Энгельгардт, Хуго Болин (Джованни Рейна 67'), Харис Табакович (Суто Матино 74'), Wael Mohya (Робин Хак 67')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо (Адам Гложек 76'), Альбиан Хайдари (Коул Кэмпбелл 65'), Озан Кабак, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Тим Лемперте, Базумана Туре (Кевин Акпогума 76'), Фисник Аслани (Гриша Прёмель 65'), Андрей Крамарич (Александер Прасс 55')
Жёлтые карточки: Харис Табакович 40', Филипп Зандер 43', Wael Mohya 67', Суто Матино 89' — Альбиан Хайдари 32', Тим Лемперте 35', Леон Авдуллаху 60', Александер Прасс 69', Озан Кабак 79'
Красная карточка: Тим Лемперте 46' (Хоффенхайм)
По итогам сезона «Боруссия» М заняла 12-е место в таблице Бундеслиги с 38-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 5-й позиции с 61-м баллом.