«Боруссия» М одержала победу над «Хоффенхаймом» (4:0) в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Результат матча Боруссия М Мёнхенгладбах 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:0 Хуго Болин 14' 2:0 Харис Табакович 23' 3:0 Кевин Дикс 81' 4:0 Робин Хак 90+2' Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих, Филипп Зандер ( Тим Кляйндинст 86' ), Кевин Штёгер ( Франк Онора 67' ), Янник Энгельгардт, Хуго Болин ( Джованни Рейна 67' ), Харис Табакович ( Суто Матино 74' ), Wael Mohya ( Робин Хак 67' ) Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо ( Адам Гложек 76' ), Альбиан Хайдари ( Коул Кэмпбелл 65' ), Озан Кабак, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Тим Лемперте, Базумана Туре ( Кевин Акпогума 76' ), Фисник Аслани ( Гриша Прёмель 65' ), Андрей Крамарич ( Александер Прасс 55' ) Жёлтые карточки: Харис Табакович 40', Филипп Зандер 43', Wael Mohya 67', Суто Матино 89' — Альбиан Хайдари 32', Тим Лемперте 35', Леон Авдуллаху 60', Александер Прасс 69', Озан Кабак 79' Красная карточка: Тим Лемперте 46' (Хоффенхайм)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 2 Удары мимо 4 44 Владение мячом 56 2 Угловые удары 9 2 Офсайды 1 11 Фолы 15

По итогам сезона «Боруссия» М заняла 12-е место в таблице Бундеслиги с 38-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 5-й позиции с 61-м баллом.