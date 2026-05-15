«Ювентус» планирует сделать первое предложение английскому «Ливерпулю» о трансфере бразильского вратаря Алисона Бекера, как сообщил журналист Николо Скира.

«Ведутся переговоры о переходе Алисона Бекера в "Ювентус". Лучано Спаллетти настаивает на приобретении бразильского вратаря. Готов контракт до 2029 года (5 миллионов евро в год). Алисон, похоже, заинтересован в переходе в "Ювентус", который в ближайшие недели готовит первое предложение для "Ливерпуля", — написал Скира в социальных сетях.

В текущем сезоне Премьер-лиги Англии 33-летний Алисон Бекер сыграл 25 матчей и также принял участие в шести играх Лиги чемпионов.