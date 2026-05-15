Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде вернулся к тренировкам в общей группе после инцидента в раздевалке.

Ранее в раздевалке произошла драка между Вальверде и Тчуамени, о которой стало известно СМИ. В ходе конфликта Тчуамени ударил Вальверде, который упал и ударился головой о стол. В результате у Федерико была диагностирована черепно-мозговая травма. За этот инцидент клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Вальверде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забив девять голов и отдав 13 результативных передач.