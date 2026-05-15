Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном трансфере нападающего команды Константина Тюкавина в «Зенит».

«Плохих в "Зенит" не зовут, и я думаю, что они правда будут охотиться на Тюкавина. "Зениту" нужны российские футболисты, у них есть возможность их приглашать и переманивать.  А перейдёт именно Тюкавин или нет — уже его выбор.  Реакция болельщиков?  У них никто не спросит, а "Зенит" сможет предложить условия, которые компенсируют эти издержки.

Туда переходили Нобоа, Юсупов.  Правда, не пришлись ко двору.  И Глушенков, который перешёл из "Локомотива", сейчас в "Зените" нервничает.  Переход в "Зенит" из московской команды — палка о двух концах.  Нападающим там нужно забивать всегда.  Может, Тюкавин и сможет так, но отношение динамовских болельщиков уже будет совсем другим», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в российском нападающем «Динамо».  Тюкавин в текущем сезоне 30 встреч во всех турнирах и забил 12 голов.