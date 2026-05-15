Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном трансфере нападающего команды Константина Тюкавина в «Зенит».

«Плохих в "Зенит" не зовут, и я думаю, что они правда будут охотиться на Тюкавина. "Зениту" нужны российские футболисты, у них есть возможность их приглашать и переманивать. А перейдёт именно Тюкавин или нет — уже его выбор. Реакция болельщиков? У них никто не спросит, а "Зенит" сможет предложить условия, которые компенсируют эти издержки.

Туда переходили Нобоа, Юсупов. Правда, не пришлись ко двору. И Глушенков, который перешёл из "Локомотива", сейчас в "Зените" нервничает. Переход в "Зенит" из московской команды — палка о двух концах. Нападающим там нужно забивать всегда. Может, Тюкавин и сможет так, но отношение динамовских болельщиков уже будет совсем другим», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в российском нападающем «Динамо». Тюкавин в текущем сезоне 30 встреч во всех турнирах и забил 12 голов.