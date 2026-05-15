«Борнмут» объявил, что Маркос Сенеси покинет клуб по завершении контракта летом. Аргентинский футболист выступал за английскую команду на протяжении четырех сезонов.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Борнмут» был осведомлен о намерении Сенеси уйти еще в прошлом году, и стороны договорились, что игрок не сменит команду до января.

«Тоттенхэм» уже заключил предварительное соглашение с 29-летним защитником и может подписать его, если сохранит место в Премьер-лиге.

Интерес к Маркосу также проявил «Манчестер Юнайтед», в то время как «Ливерпуль» пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях. Решение «Ливерпуля» может зависеть от будущего Ибраимы Конате в команде.