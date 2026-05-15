Защитник «Рубина» Игнасио Сааведра высказался о совместной работе с главным тренером команды Франком Артигой.

«Да, Франк Артига работал в "Барселоне". Но сейчас он знает, что мы играем с пятью защитниками, и это немного мешает ему реализовать свои задумки. Однако я считаю, что он привнёс другую идею о том, как мы можем играть. Именно поэтому мы не проигрывали девять матчей подряд», — цитирует Сааведру «Советский спорт».

«Рубин» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ за тур до окончания сезона.