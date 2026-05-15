Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с бывшим главным тренером команды Хаби Алонсо.

Французский форвард отметил, что прекрасно ладил с испанским специалистом и считает его большим тренером, однако подчеркнул, что этот этап уже остался в прошлом. Мбаппе также заявил, что у него нет никаких разногласий и с нынешним наставником команды Альваро Арбелоа.

«Тренера нужно уважать. Важно принять его философию. Я не слежу за его пресс-конференциями, потому что дома смотрю французское телевидение, а не испанское», — сказал Мбаппе Marca.

Напомним, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в начале года. Его сменил Альваро Арбелоа, однако под руководством испанского специалиста мадридский клуб в текущем сезоне остался без трофеев.