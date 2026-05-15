Тренерский штаб сборной Кот-д'Ивуара во главе с Эмерсом Фаэ назвал заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.
Соперниками Кот-д'Ивуара на групповом этапе станут сборные Германии, Кюрасао и Эквадора.
Вратари: Яя Фофана («Ризеспор», Турция), Мохамед Коне («Шарлеруа», Бельгия), Албан Лафонт («Панатинаикос», Греция).
Защитники: Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Клеман Акпа («Осер», Франция), Усман Диоманде («Спортинг», Португалия), Гела Дуэ («Страсбур», Франция), Гинслен Конан («Жил Висенте», Португалия), Одилон Куссуну («Аталанта», Италия), Эван Ндика («Рома», Италия), Вилфрид Синго («Галатасарай», Турция).
Полузащитники: Секу Фофана («Порту», Португалия), Парфе Гиагон («Шарлеруа», Бельгия), Крист Инао Улаи («Трабзонспор», Турция), Франк Кесси («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест», Англия), Жан-Мишель Сери («Марибор», Словения).
Нападающие: Симон Адингра («Монако», Франция), Анж-Йоан Бонни («Интер», Италия), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Англия), Умар Диаките («Серкль Брюгге», Бельгия), Ян Диоманде («Лейпциг», Германия), Эванн Гессан («Кристал Пэлас», Англия), Николя Пепе («Вильярреал», Испания), Базумана Туре («Хоффенхайм», Германия), Элье Ваи («Ницца», Франция).