Дортмундская «Боруссия» сообщила о продлении контракта с молодым нападающим Самуэле Инасио еще на пять лет.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года, что свидетельствует о высоком доверии клуба к талантливому игроку.

На прошлой неделе 18-летний итальянец впервые отличился за основную команду в матче Бундеслиги, забив гол в ворота «Айнтрахта» в напряженной игре, завершившейся со счетом 3:2 в пользу «Боруссии».

В текущем сезоне, который завершится в июне 2026 года, Инасио принял участие в шести матчах Бундеслиги. Помимо выступлений за главную команду, он также играл за молодежную и вторую команды клуба, где его статистика впечатляет: 11 голов и две результативные передачи в 31 матче.