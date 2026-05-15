Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился мыслями от последних встреч команды в этом сезоне.

«В оставшихся играх мы хотим сохранить ту структуру, в которой работаем. Важно донести до игроков, чтобы они доверяли нам, продолжали верить в успех и были еще увереннее.

Мы проделали большую работу, но теперь нас ждут два матча, от которых зависит итоговый результат. Сначала постараемся взять три очка в Махачкале и побороться за третье место. А затем будет битва за трофей в Кубке», — цитирует Карседо Sport24.

«Спартак» в 30-м туре РПЛ сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 17 мая, а спустя десять дней встретится с «Краснодаром» в финале Кубка России.