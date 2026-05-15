Молодой английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем может уже этим летом сменить клуб и продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Как сообщает TeamTalk, интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» пытались подписать игрока ещё в прошлом трансферном окне, однако тогда Беллингем выбрал переход в немецкий клуб.

По данным источника, на данный момент рыночная стоимость хавбека оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провёл 31 матч в составе «Боруссии», в которых отметился одной результативной передачей. Ранее в карьере он выступал за «Сандерленд» и «Бирмингем».