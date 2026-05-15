Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Этот матч — это как 10 туров.  Игра с ЦСКА — это дерби.  К сожалению, я пропускаю эту встречу.  Но эта игра не за медаль, а за имидж клуба.  Надеюсь, все настроятся и подойдут в оптимальной форме.  Не важно и не имеет значение, как сыграет "Спартак".  Я даже не хочу думать о том, что мы можем проиграть.  Верю, что добьемся нужного результата», — цитирует Бакаева «СЭ».

«Локомотив» перед заключительным туром занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 балла.