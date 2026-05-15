Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что «Спартаку» следует решить проблемы в атаке.

Красно-белые с 51 очком идут четвертыми в таблице РПЛ. В 30-м туре 17 мая команда Хуана Карседо сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

«У "Спартака" есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал. Еще я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно в долгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а ее как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре — Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как бы Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у "Спартака" игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, "Спартак" неплохо проводит весну», — сказал Аршавин на канале «Матч ТВ».