Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что «Спартаку» следует решить проблемы в атаке.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин globallookpress.com

Красно-белые с 51 очком идут четвертыми в таблице РПЛ.  В 30-м туре 17 мая команда Хуана Карседо сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

«У "Спартака" есть проблема с нападающими.  Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал.  Еще я вижу проблему в расположении Жедсона.  Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно в долгую не прокатит.  Да и не думаю, что Жедсон этим доволен.  Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а ее как таковой и нет.  Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре — Умяров и Литвинов, плюс Барко.  Как бы Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у "Спартака" игра вяжется.  То есть ребята комбинационно играют.  Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят.  Пока работа проделана хорошая, "Спартак" неплохо проводит весну», — сказал Аршавин на канале «Матч ТВ».