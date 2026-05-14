Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своим мнением об аренде полузащитника Харви Эллиотта в «Астон Виллу».

«Он отправился туда, чтобы получать больше игровой практики, но, к сожалению, этого не произошло. Всегда жаль, когда игрок почти не играет в течение двух лет, не говоря уже о таком молодом футболисте, который показал на молодежном Евро, что он такой хороший игрок», — цитирует нидерландского специалиста The Independent.

23-летний Эллиотт выступает за «Астон Виллу» с сентября 2025 года. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне, который завершится в июне 2026-го, полузащитник принял участие в 11 матчах и забил один гол.

Эллиотт связан контрактом с «Ливерпулем» до 30 июня 2027 года.