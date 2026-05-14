Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ростовом» в 30-м РПЛ.

«Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже говорил, делать своё дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Конечно, нужно побеждать в каждом матче, и эта игра не станет исключением.

Логистические сложности? Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» за тур до финиша лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 65 очков. «Краснодар» с 63 баллами на второй строчке.