Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ростовом» в 30-м РПЛ.

«Ко всем матчам готовимся одинаково.  Настроение нормальное, рабочее.  Стараемся, как я уже говорил, делать своё дело.  Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата.  Конечно, нужно побеждать в каждом матче, и эта игра не станет исключением.

Логистические сложности?  Нет, это не является проблемой.  Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды.  С точки зрения логистики нет никаких проблем», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» за тур до финиша лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 65 очков.  «Краснодар» с 63 баллами на второй строчке.