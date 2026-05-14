Португальский тренер Жозе Моуринью, вероятно, скоро возглавит мадридский «Реал». Однако его переход может быть сорван, если «Бенфика» потребует компенсацию в размере 7 миллионов евро.

По информации издания Record, такая сумма была заранее оговорена между клубом и тренером на случай расторжения контракта. Этот пункт действует в течение 10 дней после последнего матча сезона.

Президент «Бенфики» Руй Кошта уже предложил Моуринью продлить контракт, но пока не получил ответа. Финальный матч сезона для «Бенфики» состоится 16 мая против «Эшторила».