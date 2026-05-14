Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата России на данный момент.

«Лучший тренер в российском футболе — Сергей Семак. Если "Зенит" станет чемпионом, это будет очевидно. Уверен, что так и произойдет. Не верю, что "Зенит" упустит свое чемпионство. Еще можно отметить Карседо. За вторую половину сезона он проделал очень хорошую работу.

Почему не упоминаю Мусаева? Человек просто оказался в нужное время в нужном месте. Он стал чемпионом с "Краснодаром", потому что у него были сильные футболисты. Можно найти 10 человек, которые смогут добиться таких же результатов с нынешним составом. Как можно было Ивича убрать, когда команда шла первой? А Мусаев остается. Сейчас с ним и чемпионат проиграли, и кубок проиграют.

В моих глазах ничего не может сделать Мусаева топ-тренером. Даже если он Лигу чемпионов выиграет, я никогда такое не скажу. Такие слова — унижение для всех, кто играл в футбол. Человек случайно попал в большой клуб, а таких примеров сейчас становится еще больше», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что за тур до окончания сезона РПЛ «Зенит» под руководством Сергея Семака опережает «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева на два очка.