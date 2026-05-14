Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Александр Ерохин globallookpress.com

«Готовимся в обычном режиме. По тренировкам видно, что ребята очень сконцентрированы. Остался последний шаг, все понимают важность этого матча. Естественно, что всеми силами к нему готовимся.

"Ростов" — это качественная команда, неуступчивая. Победила в последнем туре. Есть очень хорошая атакующая группа игроков. В целом как команда "Ростов" смотрится неплохо. Понимаем, что простой игры не будет. Но мы настраиваемся на то, чтобы победить.

Понятно, что практически позади длинный сезон, поэтому сейчас нужно собрать все силы, что остались. И приложить максимум для того, чтобы добиться победы, которая необходима нам в этом матче. Эта неделя была нужна в том числе для того, чтобы восстановиться и как можно лучше подготовиться к заключительной встрече», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

«Зенит» за тур до финиша лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 65 очков. «Краснодар» с 63 баллами на второй строчке.